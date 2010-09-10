4. Pekin-Paris rallisi başladı

T24- Klasik otomobil yarışı Pekin-Paris Rallisi'nin dördüncüsü Pekin'de başladı. Dünyanın en ünlü klasik otomobil yarışı olan ve 1907 yılından bu yana yalnızca 3 kez gerçekleştirilen Pekin-Paris Rallisi'ne bu yıl ilk kez Türk pilotları katılıyor.



Otomobil bedellerinin dışında, bütçesi 5.3 milyon dolara ulaşan rallide, Ahmet Şefik Öngün ve Erdal Tokcan, Ümraniye Belediye Otoparkı'nda buldukları 1967 model Anadol A1 ile yarışacak. 40 yıllık arkadaş olan Türk pilotlar 1500 liraya satın aldıkları otomobili 100 bin dolar harcayarak yarışabilir duruma getirdi. Aracın motoru 1200 cc'den 1600 cc'ye yükseltildi ve benzin deposu 120 litreye çıkarıldı. Günde 500-600 km yol yapılacağı için aracın içi tamamen değiştirilerek yarış koltukları monte edildi.



Yarışın başlangıcında Türk takımını Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Metin Kılıç ve bir grup Türk uğurladı.

Türk sporcu Gürkan Genç de tur bisikletiyle aynı anda Moğolistan'a doğru yola çıktı. Genç, Gobi Çölü'nü bisikletiyle geçen ilk Türk olmayı hedefliyor. Genç 3 Nisan;da Samsun;dan yola çıkıp 7150 kilometre pedal çevirerek 30 Ağustos;ta Pekin'e varmıştı.



İlki 1907'de yapıldı



Daha önce 1907, 1997 ve 2007 yıllarında 3 kez gerçekleştirilen klasik otomobil yarışı Pekin-Paris Rallisi, 37 günün sonunda Paris'teki Zafer Takı'nda son bulacak.

Rallinin en zor etabı Moğalistan'da Gobi Çölü'nün geçilmesi olacak ve ekipler çölde 9 gün geçirecek. Ardından Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran'ı geçen yarışçılar, 7 Ekim'de Türkiye'ye giriş yapıp, Erzurum'dan İstanbul'a gidecek. 11 Ekim;de Türkiye;den ayrılan ralliciler, Yunanistan ve İtalya üzerinden geçerek Fansa;da 15 bin kilometrelik yarışı tamamlayacak.



Öğrencilere burs verilecek



Ülker'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türk Takımının elde edeceği gelir, Toplum Gönüllüleri Vakfı'na aktarılarak, 250 üniversite öğrencisine dört yıllık burs olacak.

Nüfusunun yüzde 60'ı 30 yaşın altında olan Türkiye;de her yıl 1 milyon öğrencinin maddi sorunlardan dolayı üniversiteye gidemediğini ileri süren pilot Ahmet Şefik Öngün, şu ana kadar toplanan 400 bin dolarla 70 öğrencinin 4 yıllık bursunu karşılayacaklarını belirtti.

Öngün, bundan sonra da SMS yardımlarıyla 1 milyon dolar daha toplayıp bu sayıyı 250;ye çıkarmayı beklediklerini söyledi.