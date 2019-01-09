"4 parti, kadınları seçilme ihtimali az olan yerlerden aday gösterdi"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim yaklaşırken, partilerin aday listeleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Listelerdeki kadın oranlarını inceleyen Eşitlik, Adalet ve Kadın Platformu, cinsiyet eşitliğine ilişkin karamsar bir tablo ortaya çıktığını belirtti.

Platformun paylaştığı verilere göre AKP'nin açıkladığı 155 belediye başkan adayından 12 tanesi, CHP'nin 628 adayından 29'u, MHP'nin 410 adayından yalnızca 11'i, İyi Parti'nin de 114 adayından 4'ü kadın. HDP ise henüz adaylarını açıklamadı. Kadınların aday gösterildiği ilçelerin 2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığında, partilerin çoğunlukla seçilme şansının az olduğu ilçelerde kadınları aday gösterdiği göze çarpıyor.

Platform, yerel seçimde kadın adaylarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Yerel yönetimlerin belirleneceği seçime üç aydan az bir zaman kaldı. Partiler aday listelerini tamamlarken kadın adayların azlığı dikkat çekti. Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu'na göre Türkiye, kadının siyasete katılımı konusunda 149 ülke arasında 113'üncü sırada. Açıklanan adaylara bakıldığında bu sıralamada olumlu bir gelişme yaşanmayacak gibi görünüyor.

İllerde kadınların adı neredeyse hiç geçmiyor

AKP'nin 75 ilde açıkladığı belediye başkan adaylarının sadece bir tanesi kadın; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin. Aynı tablo CHP'de de hâkim, açıklanan 44 ilde sadece Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu önümüzdeki beş yıllık dönem için de aday olarak gösterildi. MHP'de de durum farklı değil. 36 ilde açıklanan belediye başkan adaylarının sadece 3 tanesi kadın; Tunceli Belediye Başkan Adayı Mücella Saler, Şırnak Belediye Başkan Adayı Bahar Cavlak ve Nevşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Kılıç. İYİ Parti'de ise açıklanan 22 ilde hiç kadın aday bulunmuyor.

Üç partide de kadın adayların oranı yüzde 10'nun altında



AKP, İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplam 80 ilçenin adaylarını açıkladı. Bu 80 adayın arasında sadece 11 kadın aday bulunuyor. Toplama baktığımızda, açıklanan 155 belediye başkan adayının 12 tanesi, yani yüzde 7,7'si kadın. Geri kalan adayların açıklanmasıyla bu oranın yüzde 5'lere gerilemesi bekleniyor.



CHP'de açıklanan 585 ilçe belediye başkan adayı içindeki kadın sayısı ise 28. Toplama baktığımızda, tüzüğünde cinsiyet kotasını yüzde 33'e çıkaran CHP'nin açıkladığı 628 belediye başkanının 29 tanesinin, yani sadece yüzde 4,6'sının kadın olduğu görülüyor. Üç büyük şehirdeki adayların belirlenmesiyle bu oranın yükseleceği öngörülüyor.



MHP'deki kadın aday sayısı ise en düşük seviyede. 576 ilçe belediye başkan adayından yalnızca 11'i kadın olan MHP aday listesinde toplamda 612 belediye başkan adayının ismi netleşmiş oldu. 14 kadın adayla MHP'li kadınlar yüzde 2,2'de kaldı.



İYİ Parti'de ise şimdiye kadar açıklanan adaylar için tablo şöyle: 92 ilçe belediye başkan adayı içindeki kadın sayısı 4. Toplama baktığımızda, 114 belediye başkanının 4 tanesi, yani sadece yüzde 3.5'i kadın. Saadet Partisi'nde açıklanan 70 il ve ilçe belediye başkan adaylarının arasında ise sadece bir kadın bulunuyor.



Bir önceki seçim sonuçlarına göre kadın adayların şansı az

Kadınların aday gösterildiği ilçelerin 2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığında, partilerin çoğunlukla seçilme şansının az olduğu ilçelerde kadınları aday gösterdiği görülüyor.



“Bu tablo, kadına siyasette uygulanan ayrımcılık ve şiddetin açık bir göstergesidir.” diyen Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu Sözcüsü Gülseren Onanç, henüz adayların açıklanmadığı ilçelerde toplumsal cinsiyet duyarlılığı gelişmiş kadınların aday gösterilmesini talep ettiklerini açıkladı:



“Bu talebimiz cinsiyet eşitliğini ve adaleti sağlamaya yönelik demokratik bir talep olmanın yanı sıra, şehirlerimizin şeffaf, kucaklayıcı, insanı öncelikleyen politikaların uygulanması için de gerekli bir taleptir. ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nün (NDI) dünyadaki 100'den farklı ülkeden 35 yıl süren çalışmalar neticesinde vardığı sonuca göre; kadınların yerel siyasete katılımı, cinsiyet eşitliğini sağlama, kadına yönelik şiddet politikalarının geliştirilmesi, kadınların, çocukların, gençlerin ihtiyaçlarına daha fazla cevap verme, eğitim, altyapı ve sağlık gibi kalkınma göstergelerine öncelik verilmesi, temsil sorunu yaşayan farklı kimlikler arasında daha fazla işbirliği yapma, yoksulluğun giderilmesi için politikalar geliştirme gibi birçok kazanım sağlıyor.

“Kadının sesi yok denecek kadar az”

Şu ana kadar açıklanan kadın adaylara ilişkin rakamları yorumlayan Onanç, “Bu rakamlar, 2019 yerel seçim sonuçları ne olursa olsun, yerel yönetimlerde kadın sesinin ‘yok denecek kadar az' kalacağını gösteriyor” dedi ve parti yöneticilerine yönelik şu mesajı verdi:



“Türkiye kadınların siyasete katılımı konusunda 149 ülke arasında 113'üncü sırada. Parti yöneticilerinin bundan sonra verecekleri kararlarda kadınları belediye başkan adayı olarak göstermelerini ve ülkemizi bu utançtan kurtarmalarını talep ediyoruz.”