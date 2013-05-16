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Ekonomi

4 parti anlaştı; asgari ücretten vergi alınmayacak!

TBMM'de 'yeni anayasa' çalışmalarını sürdüren dört parti, asgari ücretten vergi alınmamasında uzlaştı

16 Mayıs 2013 11:56

TBMM’deki partilerin ‘kırmızı çizgileri’nden kaynaklı çıkıp çıkmayacağı, çıksa da nasıl çıkacağı belirsizlik taşıyan ‘yeni anayasa’ya ilişkin çalışmalar bugün de devam etti.

“Çalışma, İş Güvenliği ve Adil Ücret Hakkı”, “Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı”, “Vatandaşlık’, “Seçme, Seçilme ve Siyasi faaliyette Bulunma Hakkı” maddelerini görüşen Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, çalışma hayatını özellikle de işçileri yakından ilgilendiren bir konuda uzlaştı.

‘Yeni anayasa’ya “asgari ücretten vergi alınmayacak” hükmünün eklenmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, çeşitli adlar altında vergi olarak asgari ücretten yapılan 205 liralık kesinti artık yapılmayacak. Komisyon’da, çalışan kadın ve erkekler için eşit işe eşit ücret ilkesinin esas alınması ile işverene, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan tazminatlar için primi kendisi tarafından ödenen sorumluluk sigortasını yaptırma zorunluluğu da uzlaşılan konular arasında yer aldı.

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