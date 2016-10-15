4 otobüs dolusu ÖSO militanı, Kilis'ten Suriye sınırına sevk edildi

Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 53'üncü gününde ÖSO askerleri Suriye'ye geçmek üzere Kilis sınırına sevk edilmeye devam ediyor. 4 otobüs dolusu ÖSO militanı, operasyonların Suriye sınırına doğru hareket etti.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 53'üncü gününde de Suriye'nin RAİ bölgesi ile Azez ilçesi kırsalında ÖSO ile IŞİD arasındaki çatışmalar devam ederken, sınıra takviye ÖSO birliklerinin getirilmesi sürüyor.

4 otobüs dolusu ÖSO askeri, operasyonların 53'üncü gününde Kilis'in Oylum Mahallesi'nden Suriye sınırına doğru hareket etti.