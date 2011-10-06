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4 öğretmen serbest bırakıldı ELAZIĞ (A.A)

06 Ekim 2011 02:12

-4 öğretmen serbest bırakıldı ELAZIĞ (A.A) - 05.10.2011 - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde teröristlerce kaçırılan 4 öğretmenin serbest bırakıldığı bildirildi. Vali Muammer Erol, Arıcak ilçesine bağlı Yoğunbilek köyünden kaçırılan 4 öğretmenin serbest bırakıldıklarını söyledi. Öte yandan, ilçeye bağlı Çevrecik köyü yakınlarında serbest bırakılan öğretmenlerin buradan bir otomobille Yoğunbilek köyüne gittikleri, telefonla haber verdikleri yakınlarıyla da bu köyde buluştukları öğrenildi. Arıcak ilçesine bağlı Yoğunbilek Köyü İlköğretim Okulu'nda görevli öğretmenlerin okul çıkışı bindikleri servis minibüsü 27 Eylül'de teröristlerce Yoğunbilek, Gündoğdu, Çevrecik köyleri güzergahında kaçırılmış, teröristler Çevrecik Köyü güneyinde minibüs şoförü Ali Eren ile bayan öğretmenler Özge Akman, Ayşe Harktı, Hadice Oğuz, Sevilay Yılmaz'ı serbest bırakmış, diğer öğretmenler Gökhan Yıldız, Abdullah Karan, İrfan Sarıkaya ve İsmail Yücel'i (vekil öğretmen) kaçırmıştı.

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