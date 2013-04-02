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Dünya

4 Nisan'da dünya çapında eylem var

Ukraynalı feminist grup Femen geçtiğimiz günlerde aldığı recm tehditleri ortalığı karıştıran Tunuslu aktivist Amina Tyler’a destek vermek amacıyla 4 Nisan’ı uluslararası eylem günü ilan etti

02 Nisan 2013 20:52

Femen dünyanın dört bir yanındaki kadınlara 4 Nisan günü üstsüz fotoğraflar çektirip sosyal medyada paylaşma çağrısı yaptı. Ukraynalı grubun açıklamasında, “Bugün yeni, hakiki bir Arap Baharı’nın başlangıcı olacak. Ardından gerçek özgürlük, Tunus’a gelecek. Bizim memelerimiz sizin taşlarınızdan daha öldürücüdür” denildi.

Öte yandan birçok ülkedeki Tunus büyükelçilikleri önünde protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

Femen’in girişimleriyle şimdiden binlerce kadın Amina’ya destek vermek için ayaklandı. Amina hakkında haberler çıkmaya başladığı günden bu yana kadınlar üstsüz fotoğraflar çektirerek sosyal medyada paylaşıyor.

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