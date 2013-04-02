4 Nisan'da dünya çapında eylem var

Femen dünyanın dört bir yanındaki kadınlara 4 Nisan günü üstsüz fotoğraflar çektirip sosyal medyada paylaşma çağrısı yaptı. Ukraynalı grubun açıklamasında, “Bugün yeni, hakiki bir Arap Baharı’nın başlangıcı olacak. Ardından gerçek özgürlük, Tunus’a gelecek. Bizim memelerimiz sizin taşlarınızdan daha öldürücüdür” denildi.

Öte yandan birçok ülkedeki Tunus büyükelçilikleri önünde protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

Femen’in girişimleriyle şimdiden binlerce kadın Amina’ya destek vermek için ayaklandı. Amina hakkında haberler çıkmaya başladığı günden bu yana kadınlar üstsüz fotoğraflar çektirerek sosyal medyada paylaşıyor.