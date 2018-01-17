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4 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- ANKARA ve Diyarbakır'daki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Tekirdağ'da 4 muvazzaf asker gözaltına alındı

17 Ocak 2018 14:36

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- ANKARA ve Diyarbakır\'daki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Tekirdağ\'da 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Ankara ve Diyarbakır\'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ\'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde görev yapan 4 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Çerkezköy ilçesinde 3, Çorlu ilçesinde 1 olmak üzere 4 muvazzaf askeri gözaltına alındı. Askerler, soruşturmalarının yürütüldüğü Ankara ve Diyarbakır\'a gönderildi. 

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