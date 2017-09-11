4 milyon kişi BES'ten caydı

Son olarak temmuzda sisteme giren 1.5 milyon kişi ile BES’e otomatik katılım uygulaması bu yıl için bitti. Bugüne kadar 7 milyondan fazla çalışan sisteme dahil edilirken, 4 milyonu cayma hakkını kullanarak ayrıldı, 3.4 milyonu ise kalarak tasarrufa başladı.

NTV'nin haberine göre, 1 temmuz’da bireysel emeklilik sistemine giren 1 milyon 574 bin çalışandan 614 bini ilk ayın sonunda cayma hakkını kullanarak, sistemden çıktı; 960 bini ise sistemde kalarak tasarrufu tercih etti. Böylece yıl başından bu yana otomatik katılım uygulaması ile 3,4 milyon çalışan tasarruf etmeye başladı.

4 milyon kişi cayma hakkını kullandı

Ocak ve nisan aylarında sisteme giren yaklaşık 6 milyon kişi ile birlikte yıl başından bu yana sisteme giren çalışan sayısı 7,5 milyonu geçti. Ağustos sonu itibariyle de sisteme girenlerin 4 milyonu cayma hakkını kullanarak sistemden çıkmış oldu.

Otomatik katılımda çıkış oranı yüzde 54 oldu. Özel sektörden sisteme girenlerin yüzde 57’si cayma hakkını kullanırken, kamu çalışanlarının yüzde 48’i sistemden çıktı.

Ağustos sonu itibariyle BES’e otomatik katılımla gelen 3,4 milyon kişinin yüzde 80’inden fazlası ilk kez tasarrufla tanışıyor.

Tasarruf edenlerin 2.2 milyonu özel sektör, 1 milyonu ise kamu çalışanlarından oluşuyor.