4 milyon insan fuhuş batağında!..



Fransa'nın başkenti Paris'te birçok örgüt, ilk kez düzenlenen 3 Mart Dünya Seks Köleliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla, istismara karşı kamuoyunu duyarlı kılmak için harekete geçtiklerini açıkladı.



Etkinliği düzenleyen gruplardan biri olan, Uluslararası Kadının Sesi Grubu (GIPF) yetkililerinden Swan Falandry, insanların bu biçimde istismar edilmelerine karşı kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını belirttiği açıklamasında, "Bu gün, imdat çığlığı atmak için bir fırsat, çünkü seks istismarı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının da önüne geçerek dünyada yasa dışı ticaret konusunda ilk sıraya yerleşmek üzere" dedi.



Düzenleyiciler, BM verilerine dayanarak, her yıl 4 milyon insanın fuhuş batağının yeni kurbanları olduğunu, bunun da dakikada 8 yeni kurban anlamına geldiği belirtti.



Gün dolayısıyla Paris'te yapılan uluslararası toplantı dışında 20 kadar ülkede daha benzer toplantılar düzenlenecek.



Etkinliğin hamilerinden STOP (Stop Trafficking of People) örgütünün başkanı Celhia de Lavarene de, hükümetlerin bu konudaki atıllığını eleştirdiği konuşmasında, yöneticilerin hiçbir siyasi irade göstermediğini ve hiçbir zaman uygulanmayan güzel anlaşmalar imzalamakla yetindiğini savundu.



Bu konudaki düzenlemelerin Avrupa çapında birbirleriyle uyumlu hale getirilebileceğini, İsveç örneğinde olduğu gibi "müşterinin cezalandırıldığı" bir model benimsenebileceğini belirten katılımcılar, seks köleliği kurbanlarının dünya çapındaki ortalamasının 13 yaş olduğuna, çoğunun yoksul çevrelerden geldiğine dikkat çekti.

