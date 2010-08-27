4 milyon G.Saraylı 'yönetim istifa' dedi

T24 - Facebook'ta sayısı 4 milyonu aşan Galatasaray taraftarlarının bulunduğu Galatasaray taraftar sayfasında "Yönetimden ne istiyorsunuz?" sorusuna taraftarlar "İstifa" yanıtı verdi. İşte taraftarın görüşleri...

Facebook'ta sayısı 4 milyonu aşan Galatasaray taraftarlarının bulunduğu Galatasaray taraftar sayfasında "Yönetimden ne istiyorsunuz?" sorusuna taraftarlar "İstifa" yanıtı verdi. Sarı Kırmızılı taraftarların çoğunun yönetimi ve özellikle Adnan Sezgin'i istifaya davet ettikleri görüldü.





Dün akşam Karpaty deplasmanında alınan beraberlikle Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da hüsran yaşanırken, bir yandan da bu durumun sorumlusu aranıyor.





İşte Facebook Galatasaray sayfasındaki yorumlardan bazıları:





Gürkan Çevik: TopLu istifa öyle bir istifa ki kuLüp yeniden ele aLınsın.. Zaten bu seneden kimsenin beklentisı yok... Şimdiden yönetimden futbolculara kadar teknik kadroya kadar değişiklikler olsun... Ama başa gelende bunlar gibi olmasın...







Mahmut Yılmazer: Haldun Üstünel yeniden getirilmeli.





Recep Yüksel: Adnan Sezgin'in derhal görevden alınıp yerine başka birinin getirilmesi. İkincisi Arda derhal satılmalı bu saatten sonra Arda'dan verim almak çok zor bir de Rijkaard'ın yanına Tugay Kerimoğlu yerleştirilmeli takımda sanki bir sevgisizlik topluluğu oluşmuş artık bizim ızdıraplarımıza son verin ey YÖNETİM KURULU.......





Simge Ökem: GALATASARAY'IMIZIN DAHA İYİ BİR YERLERE GELEBİLMESİ İÇİN YÖNETİM İSTİFA





Kemal Doğan: GALATASARAY'DA YÖNETİM VE HOCA ACİLEN GİTMELİ.





Yasin Damarlı: Transfer bekliyoruz





Semih Beyçimen: Rijkaard'ı başka bir göreve verin FATİH TERİM'İ teknik direktör yapın. Yardımcısıda HAKAN ŞÜKÜR OLSUN.





Evliya Durgun: Adnan Sezgin hemen istifa etsin.... O yönetimde var oldukça hep böyle kötü günler bizi bekliyor olacak.



Ayrıca yenilen golde büyük hatası bulunan Hakan Balta da taraftarların eleştirilerinden nasibini alan bir diğer isim oldu.



