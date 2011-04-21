4 milyar dolarlık helikopter ihalesini SIKORSKY kazandı

T24- Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK), uzun süredir karar aşamasında bulunulan ancak resmi açıklamayı bir türlü yapamadığı 4 milyar dolarlık genel maksat helikopteri ihalesini ABD'liler kazandı.

Genel Maksat Helikopter Projesi ihalesinde, ABD'li havacılık ve savunma sanayi şirketi Sikorsky firmasıyla sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi.

109 genel maksat helikopterinin Türkiye'ye satışı için İtalyan Agusta Westland ile Amerikan Sikorsky şirketi çekişiyordu. İhalede ABD firması Sikorsky S-70 Blackhawk, İtalyan-İngiliz ortaklığı Agusta Westland ise TUHP 149 modeliyle yarışıyordu.

Son toplantıda, Ankara fiyatın indirilmesini istemişti. Bunun üzerine İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Başbakan Erdoğan'a mektup yazmış ve Agusta şirketi için destek talep etmişti.

Daha önce iki kez ertelenen ihaleyle alınacak 109 helikopterin, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine verilmesi planlanıyor.