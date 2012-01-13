-4 milimetrelik TV'ye ödül LAS VEGAS (A.A) - 13.01.2012 - ABD'nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Güney Kore'nin LG firması tarafından üretilen 4 milimetre kalınlığındaki ultra ince 3 boyutlu televizyon, fuarın en iyi cihazı seçildi. Teknoloji haberleri uzmanı web sitesi CNet tarafından yapılan seçimde, LED ailesinin son ürünü organik kristal teknolojisi (OLED) ile üretilen 1,4 metrelik dev ekranlı televizyon 7,5 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor. Piyasaya haziran ayından sonra çıkarılması beklenen ve fiyatı henüz belli olmayan televizyonun, fuardaki uzmanlara göre, 5 bin dolar civarında satılması bekleniyor. Televizyonların son derece ince olmasını sağlayan OLED teknolojisi, cihazda arkadan ek ışıklandırma yapılmasına gerek bırakmıyor, daha iyi renk ve kontrast sağlıyor.