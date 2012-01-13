T24 LogoT24 Logo
Dünya

4 milimetrelik TV'ye ödül LAS VEGAS (A.A)

13 Ocak 2012 02:08

-4 milimetrelik TV'ye ödül LAS VEGAS (A.A) - 13.01.2012 - ABD'nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Güney Kore'nin LG firması tarafından üretilen 4 milimetre kalınlığındaki ultra ince 3 boyutlu televizyon, fuarın en iyi cihazı seçildi. Teknoloji haberleri uzmanı web sitesi CNet tarafından yapılan seçimde, LED ailesinin son ürünü organik kristal teknolojisi (OLED) ile üretilen 1,4 metrelik dev ekranlı televizyon 7,5 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor.  Piyasaya haziran ayından sonra çıkarılması beklenen ve fiyatı henüz belli olmayan televizyonun, fuardaki uzmanlara göre, 5 bin dolar civarında satılması bekleniyor. Televizyonların son derece ince olmasını sağlayan OLED teknolojisi, cihazda arkadan ek ışıklandırma yapılmasına gerek bırakmıyor, daha iyi renk ve kontrast sağlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24