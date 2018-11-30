4 metrekare mezar yeri 29 bin TL

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de bir kişi, daha önce satın aldığı mezarlığı, internet üzerinden verdiği ilanla satışa çıkardı.

Kayseri\'de ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten ve isminin yazılmasını istemeyen kişi, 14 yıl önce aldığı, merkez Melikgazi ilçesi Küçükali Mahallesi Şehir Mezarlığı içinde ana kapıda bulunan mezar yerini internet üzerinden satışa çıkardı. İlan sahibi, krediye uygun olmadığını yazdığı tek kişilik 4 metrekarelik mezarlığı 29 bin TL\'den satacağını duyurdu.



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