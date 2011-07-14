-4 METREDEN DÜŞEN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ BURSA (A.A) - 14.07.2011 - Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin 4 metreden bir minibüsün üstüne düşerek ikiye bölünmesi sonucu araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yasin Ayna'nın (26) kullandığı 54 EY 728 plakalı otomobil, merkez Osmangazi ilçesi Gazi Akdemir Mahallesi Malcılar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metre sürüklendi. Ardından 4 metre yüksekten park halindeki 16 GV 637 plakalı minibüsün üzerine düşen araç, çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. Motoru 15 metre ileriye fırlayan otomobildeki Yasin Ayna ile Abdullah Tüfekçi (25) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah Tüfekçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından bir vatandaşın ''Araçta bir kişi daha vardı'' demesi üzerine bölgeyi araştıran ekipler, yaklaşık yarım saat boyunca çevrede yaralı aradı. Daha sonra bu bilginin doğru olmadığı belirlendi. Bu arada LPG'li aracın kaza sırasında patlamaması olası bir faciayı önlerken, ikiye bölünen otomobili gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.