4 kuruluş Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti

T24 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a önümüzdeki dönemde ekonominin toparlanma sürecinin kuvvetlendirilmesi için gerekli gördükleri yasal mevzuat değişikliklerine ilişkin önerilerini ilettiklerini söyledi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyesi Cansel Başaran Symes, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı AK Parti Genel Merkezi’nde ziyaret ederek yaklaşık bir saat görüştüler.



Görüşme sonrasında bir açıklama yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB, TİSK, MÜSİAD ve TÜSİAD olarak Başbakan Erdoğan’dan sonra CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerini söyledi.



Ziyaret konusunun ise Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YÖİK) süreci sonrasında başlatılan teknik bir çalışma olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde ekonominin toparlanma sürecinin kuvvetlendirilmesi için gerekli gördükleri yasal mevzuat değişiklikler hakkındaki önerilerini görüşmede Başbakan Erdoğan’a ilettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



“Bunlar nedir derseniz. Birincisi Meclis’in gündeminde bekleyen 60 maddesi görüşülmüş Türk Ticaret Kanunu. İkincisi Borçlar Kanunu. Üçüncüsü Hukuk Muhakemeleri Kanunu. Dördüncüsü Ticari Sır ve Kişisel Sırlara İlişkin Düzenlemeler. Bunlar baktığımız zaman neredeyse Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu 50 yıllık yasalarımız. Muhakeme Usul Kanunu 1927’den bu yana var. Bugünün şartlarına göre özellikle şirketlerimizin, ülkemizin rekabet düzeyini artıracak ve Türkiye’nin bu değişen dönemde ön plana çıkarabilmesi ve adil rekabet ortamı sağlanabilmesi açısından özellikle gündemimize bunların alınması gerektiğini ifade ettik.



Sayın Başbakan da bu sürecin AK Parti tarafından destekleneceğini, zaten komisyonlarda mutabık kalınarak geldiğini ifade etti.”



Üç siyasi partiden destek beklenen konu: İşsizlik



Bir başka önemli konuyla ilgili de üç siyasi partiden destek beklediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunun özellikle Türkiye’nin ekonomi gündemine tekrar dönebilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.



Yarın iş dünyasını temsil eden kuruluşların İstanbul’da bir araya gelerek Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarıyla 5,6 milyon kişiye ulaşan işsiz sayısı ve işsizlik konusunu ele alacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, yine her yıl 700 bin kişinin daha istihdam nüfusuna katıldığını anlattı.



Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu ve memleketin en önemli sorunu olan işsizlik konusunda toplantıda ele alınarak ne yapabileceklerini değerlendireceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, daha sonra bu konudaki çalışmanın Başbakan Erdoğan ile diğer siyasi partilerin genel başkanlarına ileteceklerini söyledi.



Görüşmede anayasa değişiklik paketiyle ilgili konunun da ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine Hisarcıklıoğlu, onunla ilgili her kurumun kendi görüşünü geçen hafta yapılan görüşmeler kapsamında ilettiğini anımsattı.



Başbakan Erdoğan’ın daha önce her işadamı bir kişi istihdam etse işsizlik sorunun çözüleceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine de Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de yapısal bir sorun haline dönüşen işsizlik sorununu şu anda çözüyor olmaları gerektiğini anlattı. 10 yıl sonda her yıl istihdama katılan yeni 700 bin kişi sayısının 1 milyona ulaşacağına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bunun köklü bir sorun olduğunu ve bu konuda hep beraber düşünerek, ortak aklı ortaya çıkarmaları gerektiğini kaydetti.