4 köşe yazarı cami-cemevi projesini yazdı

Fethullah Gülen’in desteklediği Ankara’ya yapılacak cami-cemevi projesinin temelleri atılırken, projeye hem destek verildi, hem de karşı çıkıldı. Kompleksin, Alevilere yönelik asimilasyon politikasının bir parçası olduğunu söyleyen Tuzluçayırlılar, protesto gösterisi yapmak isteyince polisin müdahalesiyle karşılaştı. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan, Taha Akyol, Vatan’dan Ruşen Çakır ve Zaman’dan Ali Bulaç cami-cemevi projesi hakkında yazdı.

Ahmet Hakan, Taha Akyol, Ruşen Çakır ve Ali Bulaç’ın yazısından bir bölüm şöyle:

Ahmet Hakan - Hürriyet

Cami-cemevi projesine neden karşı çıkılıyor?

Cami ile cemevini aynı kampus

içinde yapma projesi...

“Cemevi, ibadethane sayılamaz”

diyenlere bir yanıttır.

“Tek ibadethane camidir, gayrısını kabul etmeyiz”

diyenlere bir yanıttır.

“Diyanet İşleri cemevine fetva vermiyor”

diyenlere bir yanıttır.

Cami ile cemevini karşı karşıya getirmek

isteyenlere bir yanıttır.

Cemevine ibadethane statüsü vermek

istemeyenlere bir yanıttır.

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Taha Akyol - Hürriyet

Cami-cemevi

Ankara Mamak’ta cami ve cemevinin aynı külliye de yer aldığı sosyal ve kültürel bir merkezin temeli atıldı.

3 bin 264 metrekare alan üzerine inşa edilecek, içinde cami ve cemevi yan yana yer alacak. Dede odası, imam odası, zâkir odası, 350 kişilik konferans salonu, 350 kişilik aşevi, cenaze hizmetleri için gasilhane ve morg, kurban tığlama alanı, fakir aile çocukları için okuma salonu, misafir kabul salonları, çay ve sohbet salonları yer alacak.

Projenin finansmanını Alevi ve Sünni işadamları üstlendi. Bir yılda bitirilmesi, kutsal muharrem ayında açılması hedefleniyor.

Projeye önderlik eden Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan’ı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan Bermek’i kutluyorum.

Fethullah Gülen Hocaefendi’yi kutluyorum.

Bu büyük manevi açılıma öncülük ettiler. Tarihin büyük bir dostluk çizgisini canlandırdıkları gibi gelecek için de çok iyi bir ‘emsal’ ortaya koydular.

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Ruşen Çakır - Vatan

Alevilere Alevilik öğretmekten bir vazgeçseniz...

Kamuoyunda, yan yana cami ile cemevi inşa etme fikri, Alevi dedesi Prof. İzzettin Doğan ile Fethullah Gülen’in “ortak projesi” olarak biliniyor. Dün bu konuda ilk adım atıldı ve Ankara Mamak Cami-Cemevi ve Kültür Merkezi’nin inşaatına törenle start verildi. Törende Devlet Bakanı Faruk Çelik ile birlikte Prof. Doğan da yer aldı ama bu projeye yönelik olarak yine bazı Alevilerden çok güçlü itirazlar geliyor. Dün ağırlıkla Tuzluçayır Mahallesi’nde yaşanan olaylar da bu itirazları ciddiye almak gerektiğinin kanıtı. Çünkü Alevilikle ilgili konularda “ben yaptım/biz yaptık, oldu!” mantığı son derece sakıncalı. Dün bunu bir kez daha gördük, yaşadık.

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Ali Bulaç - Zaman

Bu meşakkat niye?

Hz. Peygamber’in örnek şahsında ve O’na uyan mü’minlerin somut pratiklerinde ‘doğru yol’ belli olduğuna göre bunun dışına çıkanlar derin bir meşakkate girer. Kur’an-ı Kerim, buna “şikak” der (4/Nisa, 115). “Şikak/müşakaka” iki şeyden birinin ucunda, şıkkında olmak veya iki şeyden birinin diğerine meşakkatle ulaşmasına sebep olmak” demektir.

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