4 kişiyi öldürüp jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm, gelin teslim olacağım

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde bir müteahhitlik bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı. 3 kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısının, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Şüpheli 48 yaşındaki Cem Küççüktürk'ün son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği ortaya çıktı.

Küççüktürk'ün katliamı dairesinin bulunduğu apartmandaki hissesini müteahhide devretmediği için komşuları ve müteahhit tarafından baskı gördüğü için yaptığı öne sürüldü.

Olay, bugün saat 10.50 sıralarında Konya’nın Ereğli İlçesi'nde bulunan bir inşaat ve müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay anı ofisin karşısında oturan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde pompalı tüfekle iş yerinden çıkması dikkat çekti. Polis çevre de geniş güvenlik önlemi aldı.

Bir kişiyi daha öldürüp teslim oldu

3 kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısının, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Şüphelinin son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği ifade edildi.Verilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin otomobilinde, 2 pompalı tüfek ile 1 adet de av tüfeği bulundu. Cinayetleri işleyen kişinin 48 yaşındaki Cem Küççüktürk olduğu belirlendi.

Hisselerini devretmemiş

Jandarmaya teslim olan Küççüktürk'ün olayı dairesinin bulunduğu apartmandaki hissesini müteahhide devretmediği için komşuları ve müteahhit tarafından baskı gördüğü için katliam yaptığı öne sürüldü. Katliamı da bunun için yaptığı belirtildi. Zanlının öldürdüğü komşularının isimleri İbrahim Gök (80), İsmail Kurtsal (65), Şaban Kurtsal (57) ve Savaş Kaynak olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Müslüm Gök (53), ise Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği ifade edildi.

Cem Küççüktürk'ün ilk ifadesinde, "Yeni yapılacak bina için komşularımız hisselerini müteahhit devretti. Biz hisselerimizi devretmek istemedik. Bu nedenle hem ben, hem de annem çok baskı görüyordu. Ben de binanın yıkım kararı için komşularımız ve müteahhidin toplantı yaptığını öğrendim. Toplantıyı basıp olayı gerçekleştirdim." dediği öne sürüldü. Zanlı Cem Küççüktürk'ün olaydan 10 gün önce de sosyal medya hesabından "Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururumuş göreceğiz. İyilikten maraz doğarmış. Maçın uzatmalarını oynadığınızı siz de çok iyi biliyorsunuz" yazdığı görüldü. Gözaltındaki Cem Küççüktürk'ün sorgusu sürüyor.