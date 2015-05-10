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Dünya
Deutsche Welle

4 kişiyi öldürüp intihar etti

İsviçre’nin Würenlingen kasabasında bir saldırgan 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

10 Mayıs 2015 18:49


Tagesanzeiger gazetesinin haberine göre İsviçre'nin Würenlingen kasabasında yaşanan aile dramında 5 kişi hayatını kaybetti.

Polisin verdiği bilgilere göre 36 yaşındaki saldırgan eşinin ailesinin evinde dehşet saçtı. Saldırgan, 58 yaşındaki kayınbabasını, 57 yaşındaki kayınvalidesini ve 32 yaşındaki kaynını vurarak öldürdü.

Ardından komşu eve geçen şahıs burada 46 yaşındaki bir adamın canına kıydı. Saldırganın daha sonra silahı kendine doğrultarak intihar ettiği sanılıyor.

Polis, cumartesi gece 23:00 sularında silah sesleri üzerine komşuların haber vermesiyle olaydan haberdar oldu. Polis eve ulaştığında cesetlerle karşılaştı.

Saldırganın üç çocuk babası olduğu, olay öncesinde eşi ve çocuklarının kendisinden ayrılarak sosyal yardım aldıkları belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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