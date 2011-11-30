-4 kişiyi öldüren 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet DİYARBAKIR (A.A) - 30.11.2011 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2009 yılında aralarında husumet bulunan ve çoğunluğu korucu olan iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili dava karara bağlandı. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar İsmail Akol, Abbas Akol, İlyas Akol ve Genco Kuzu hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Nurettin Aras ve Cengiz Akol ise katılmadı. Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarladı. Mütalaada, sanıkların cinayeti önceden planladıkları, bu plan çerçevesinde suçu üstlenecek ve eylemi gerçekleştirecek olanın ve suçta kullanılacak araç ile silahın önceden ayarlandığı ifade edildi. Mütalaada ayrıca, korucu olan her iki aile arasındaki husumetin sona erdirilmesi amacıyla kaymakamlık ve ilçe jandarma komutanlığı görevlilerinin barış girişiminde bulunduğu, ancak bu girişimin sonuçsuz kaldığı belirtildi. Son savunmalarını yapan sanıklar, tahliye ile birlikte beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar İsmail Akol, Abbas Akol, İlyas Akol ve Genco Kuzu ile tutuksuz yargılanan Cengiz Akol'u TCK'nın 82. maddesinde yer alan ''Kasten adam öldürme'' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Cengiz Akol hakkında yakalama kararı çıkartılmasını isteyen mahkeme, sanıkların sosyal ilişkileri ve yargılama aşamasındaki tutumlarını dikkate alan mahkeme heyeti, verilen cezada indirim uygulanmasına yer olmadığını da kararlaştırdı. Sanık Nurettin Aras ise ''kasten adam yaralama'' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Ergani'de, 4 Kasım 2009'da Necmettin Aras'ın kullandığı 21 EU 070 plakalı otomobil ilçe merkezi çıkışında Güldoğan Petrol önünden geçerken, uzun namlulu silahla taranmış, olayda Bekize Aras, Necmettin Aras, Şevki Aras ve Süleyman Aras hayatını kaybetmişti.