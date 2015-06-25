4 kişinin öldüğü Diyarbakır mitingindeki 'tedbirler' için polise ödül talebi!

Diyarbakır’da seçime saatler kala, 4 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin de yaralandığı HDP mitingindeki bombalı saldırının ardından Emniyet Müdürlüğü’nün mitingde görevli polisler için para ödülü talep ettiği ortaya çıktı. Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekibi de listede. Para ödülüne gerekçe ise miting öncesi alınan tedbirler.

Hürriyet'ten Arda Akın'ın haberine göre, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5 Haziran’da, genel seçime saatler kala, Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlediği mitinge yönelik bombalı saldırılar düzenlendi. Patlamalarda 4 kişi öldü, aralarında polislerin de bulunduğu 414 kişi de yaralandı. Buna rağmen Diyarbakır Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, mitingde görev alan polislere taltif yani para ödülü verilmesi için talimat verdi. 11 Haziran’da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Kundur imzasıyla tüm birimlere yazı gönderildi ve taltif verilmesi istenilen personelin isim listesi istendi. Üstelik Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi polisleri de bu listede yer aldı. Taltife gerekçe olarak ise, miting öncesi alınan tedbirler gösterildi.

Son karar EGM’nin

Mitingde görev yapan 2 bin 360 polisle ilgili taltif dosyaları, patlamadan 7 gün sonra, 12 Haziran’da tamamlanarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Taltif talebi Emniyet Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu’nda önümüzdeki günlerde değerlendirilecek.

Bombalı saldırı sonrası Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Miting alanının tamamen kontrol edilmeden HDP’lilerin girişine izin verildiği bu iddialar arasında yer alıyor. Saldırı sonrası İçişleri Bakanlığı iddiaları araştırmak üzere iki müfettiş görevlendirmişti.

İhmalle suçlanmıştı

Bombalı saldırının faili olduğu ileri sürülen Orhan G., 7 Haziran’da gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Orhan G.’nin IŞİD üyesi olduğu iddia edilirken, bazı gazetelerde şüphelinin polisin teknik takibinde olduğu ancak saldırının yapıldığı günün sabahında takibin sonlandırıldığı da ileri sürüldü.

En fazla 24 maaş

Yılda ortalama üç kez toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu kararına istinaden yapılacak ödüllendirme miktarı, her toplantı için personel başına 24 maaş tutarını geçmiyor. Verilen her bir taltif tutarı, 48 TL ile 392 TL arasında değişiyor. Bir polis memuru en fazla 1152 TL taltif alabilirken, il emniyet müdürü ise en çok 9 bin 408 TL taltif alabiliyor.