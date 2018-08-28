4 kişinin öldüğü çatışmada jandarma, firari 1 kişiyi arıyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma yüzünden bir araya gelen Yılmazer ve Ocak aileleri arasında çıkan silahlı çatışmada yaşamını yitiren 4 kişi toprağa verilirken, yaralı 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Jandarma, ekipleri, şüphelilerden firari Hakan Y.\'yi (35) yakalamak için çalışma sürdürüyor.

Olay dün, İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi\'nde meydana geldi. Yılmazer ve Ocak aileleri, yaşanan kız kaçırma olayını konuşmak için İsmet Yılmazer\'e (77) ait evde buluştu. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmet Yılmazer olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğulları Mustafa Yılmazer (49), gönüllü köy korucusu Ali Yılmazer (37), akrabaları Mehmet Yılmazer (46), Hüseyin Yılmazer, Hasan Güllü (31) ile İsa Ocak (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Yılmazer, Mustafa Yılmazer ve İsa Ocak da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. İfadesi alınamayan yaralılar yoğun bakım ünitesine alınırken, polis ve jandarma ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren İsmet, oğulları Mustafa ve Ali Yılmazer geniş güvenlik önlemi altında Aşkarbeyli Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Karşı aileden olan İsa Ocak ise Aşkarbeyli\'nin üst kısmında yine geniş güvenlik önlemi altında defnedildi. Jandarma, şüpheli olarak Hakan Y.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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