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4 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI İSTANBUL (A.A)

21 Mayıs 2011 00:10

-4 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Beykoz'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cesedine ulaşıldı.  Kazanın ardından havadan ve denizden sürdürülen arama çalışmaları sonucunda bulunan cesetler, deniz taksiyle İstanbul Boğaz Komutanlığına ait limana getirildi.  Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen ve 10 yaşındaki oğlu Deniz Bilgen, Komiser Murat Güçlü ve THY Uçuş Akademisi 2. pilot adayı Mehmet Oray Sarıçay'ın cesetleri, ambulanslarla Paşabahçe Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.  Cesetlerin limana getirilmesi sırasında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da hazır bulunurken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

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