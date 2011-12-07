-4 kişilik ailenin açlık sınırı 992 lira İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Kasım Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporuna göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 992 lira, yoksulluk sınırı ise 3.136 lira oldu. DİSK tarafından yapılan açıklamada, TÜİK hanehalkı harcama kalıbı, TÜİK madde fiyat ortalamaları ve 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme için alması gereken kalori miktarı üzerinden hesaplanan beslenme kalıbı dikkate alınarak hazırlanan araştırmanın sonuçlarına yer verildi. Buna göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 8,5 lira olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 8,76 lira, 15-19 yaş erkek çocuk için 9,32 lira, 4-6 yaş bir kız çocuğu için 6,48 lira olarak hesaplandı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük gıda harcaması 33,06 lira, aylık harcaması ise 992 lira olarak belirlendi. Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 3.136 lira olarak tespit edildi. Söz konusu ailenin gereksinimlerini karşılamasında ayırması gereken tutar gıda, içecek için 992 lira, giyim ve ayakkabı için 196 lira, kira, su, elektrik vb. için 887 lira, mobilya, ev bakımı için 180 lira, sağlık için 70 lira, ulaştırma için 306 lira, haberleşme için 135 lira, eğlence ve kültür hizmetleri için 69 lira, eğitim için 61 lira, lokanta, yemek, otel için 130 lira, çeşitli mal ve hizmetler için 111 lira olarak belirlendi. Rapora göre, dün açıklanan enflasyon rakamları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, kasım ayı için açlık sınırı bir önceki aya göre 32 lira, yoksulluk sınırı 102 lira artış gösterdi. -''Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici yönde belirlenmeli''- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 15 Aralık 2011? tarihinde toplanacağı hatırlatılan raporda, komisyonda işçilerin ağırlığının artırılması, görüşmelerin kamuoyuna açık hale getirilmesi, asgari ücretin işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tespit edilmesi gerektiği belirtilerek, ''Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden pay almalıdır'' denildi. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün de rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, açlık ve yoksulluk sınırı ile asgari ücret arasında gerçekçi bir ilişkinin kurulamadığını ifade etti.