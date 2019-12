-4 KİŞİLİK AİLENİN İFTAR SOFRASI 15-20 LİRA ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar alışverişine çıkan vatandaş, Ankara'da birçok süpermarkete göre daha uygun fiyat seçeneği bulunan Ulus Hali'ni tercih ediyor. AA muhabirinin Ulus Hali'nde yaptığı değerlendirmeden orta halli 4 kişilik bir ailenin iftar alışverişini 15 ile 20 liraya mal edebileceği sonucu çıktı. Ulus Hali'nden elde edilen verilerin yanında, Ankara'daki 5 yıldızlı oteller ve restoranlarda yapılan lüks Ramazan hazırlıklarında ise dünya mutfağından çeşitli alternatiflerin bulunduğu zengin iftar sofraları kişi başı ücretlendirmeyle en düşük 30 liradan başlarken, menü fiyatları 5 yıldızlı otellerde 41 liradan başlıyor. Ankara'da ve Türkiye'nin belirli yerlerinde şubeleri olan Tavacı Recep Usta'da ise Ramazan için iftar fix menünün içinde ana yemek, seçenekli ara sıcaklar, tatlılar olmak üzere fiyat kişi başı 45 lira olarak belirlendi. Edessa Kebab'ın hazırladığı iftar menüsünün fiyatı ise kişi başı 30 lira ile 35 lira arasında değişiyor. Ulus Hali'ne erkenden Ramazan alışveriş yapmaya gelen vatandaşların bir kısmı ise et fiyatlarının başını alıp yürüdüğünü bu nedenle baklagiller ve sebzeli yemeklerle iftarı yapacaklarını belirtiyor. Ulus Hali'nde yapılan gıda ürünlerinin fiyat analizinde, hurmanın kilosu 5 lira ile 25 lira, zeytinin kilosu da 5 lira ile 11 lira arasında değişiyor. İftar alışverişlerinde fiyatının yüksekliği ile rakip tanımayan pastırmanın fiyatı ise 36 lira ile 60 lira arasında değişerek müşteriye sunuluyor. Et fiyatlarının yüksekliği ve Ramazan'ın yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle balığa rağbet olmasını bekleyen balıkçılar da bu dönemde en çok alabalık, somon, çupra ve levreğin tüketileceğini, bu tür balıkların yenmesinin uygun olacağını belirtiyorlar. Her sene Ramazan ayının ilk haftasından itibaren fiyatlarda ortalama yüzde 25 oranında bir artış olduğunu dile getiren Ulus Hali esnafı, zamlar dolayısıyla müşterilerdeki talep azalışının birçok süpermarketlerdekine göre daha az etkisini gösterdiğini söylüyor.