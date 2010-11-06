-4 KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ GEÇİM HADDİ 3 BİN LİRA ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Türkiye Kamu-Sen'in Asgari Geçim Endeksi çalışmasında, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin 3 bin lira olarak belirlendiği bildirildi. Türkiye Kamu-Sen'in yazılı açıklamasında, Ekim ayına ilişkin asgari geçim endeksi çalışmasının sonuçlarına yer verildi. Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının 1500, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin ise 3000 TL olarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, sonuçların, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 1,11 oranında arttığını ortaya koyduğu ifade edildi. Çalışan tek kişinin açlık sınırının ise bir önceki aya göre yüzde 0,79 oranında artarak 1144 TL olduğu kaydedilen açıklamada, 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamalarının toplamının da 1205 TL olarak tahmin edildiği belirtildi. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (Bem-Bir-Sen) Ekim ayı asgari gıda harcaması ve asgari geçim haddi çalışmasına göre de 874 TL olan 4 kişilik bir ailenin geçen ay tüketmesi gereken zorunlu gıda harcamasının, bu ay 908 TL'ye çıktığı belirtildi. Sendikanın açıklamasında, yine 4 kişilik bir ailenin asgari şartlarda geçinebilmesi için harcaması gereken tutarın 2443 TL'den 2480 TL'ye yükseldiği bildirildi.