-4 KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 912 LİRA ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - Memur-Sen, Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 912 lira 409 kuruş, yoksulluk sınırını ise 2 bin 553 lira 354 kuruş olarak hesapladı. Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Temmuzda, Hazirana göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.50'lik bir azalış olmasına rağmen, limonda yüzde 24.90, çilekte yüzde 15.55, üzüm yaprağında yüzde 13.80, kayısıda yüzde 6.98, koyun etinde yüzde 6.03 ve kümes hayvanlarında yüzde 5.72 artış olduğu kaydedildi. Temmuzda, Haziran ayına göre giyim madde fiyatlarında yüzde 2.90'lık düşüş olduğu belirtilen açıklamada, ısınma fiyatlarında yüzde 0.36'lık artış gözlemlendiği, aydınlanma madde fiyatında değişim olmadığı ifade edildi. Barınma fiyatında yüzde 0.28, sağlık madde fiyatlarında yüzde 0.05'lik, ulaşım madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.87'lik ve haberleşme madde fiyatlarında ise yüzde 2.63'lük artış yaşandığı bildirilen açıklamada, temizlik madde fiyatlarında değişim olmadığı kaydedildi. Açıklamada, eğitim-kültür madde fiyatları yüzde 0.56 artarken, çevre ve su madde fiyatlarında ise ortalama yüzde 0.09'luk artış olduğu ifade edildi.