4 kişilik ailenin açlık sınırı 818 TL

T24- Türk-İş, Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Çalışanların içinde bulunduğu geçim koşullarını ve halkın temel tüketim malları fiyatlarındaki değişimi değerlendiren Türk-İş, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) Haziran itibariyle 817,99 TL olarak hesapladı. Gıda harcaması yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte toplam harcama tutarı ise 2 bin 664,46 TL oldu.



Bir önceki aya göre açlık sınırı 8 TL ve yoksulluk sınırı tutarı 27 TL gerilemesine karşın geçim koşullarının yakıcı ağırlığı devam etti.



Çalışanların gelir düzeyinin önemli bir göstergesi olan asgari ücret ile bir günlük çalışmanın karşılığında ancak bir kilo kıyma et alınabildiği belirlendi. Ağırlıklı olarak tükettikleri mal ve hizmetlerdeki fiyatı artışı nedeniyle, yılbaşına göre bugün 76,10 TL daha fazla harcama yapmak durumunda kaldı. Sadece mutfak harcamasına altı ayın sonunda gelen ek yük 23,36 TL oldu.