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4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12 Kasım 2017 05:37

Şanlıurfa’da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Yusufkuyu Mahallesi’nde nar ekşisi yaptıkları ateşin közlerini kovanın içine koyarak evin içerisine götürüp ısınmaya çalışan 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Uyudukları sırada gazdan etkilenerek uyanan 3’ü çocuk 4 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çocuk hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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