4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Şanlıurfa’da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Yusufkuyu Mahallesi’nde nar ekşisi yaptıkları ateşin közlerini kovanın içine koyarak evin içerisine götürüp ısınmaya çalışan 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Uyudukları sırada gazdan etkilenerek uyanan 3’ü çocuk 4 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çocuk hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.