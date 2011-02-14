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4 KİŞİ İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTANBUL (A.A) 

14 Şubat 2011 22:21

-4 KİŞİ İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'nin yöneticisi gazeteci Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.  Alınan bilgiye göre, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'nin merkezinde, yöneticisi Soner Yalçın ile Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt ve Barış Pelivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi. Organize Suçlar Şubesi ve Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Odatv'nin merkezinde ve yöneticisi Soner Yalçın ile Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt ve Barış Pelivan'ın ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildiği bildirildi. Bazı bilgisayarlar da incelenmek üzere Bilişim Suçları Şube Müdürlüğüne getirildi.  

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