4 KHK yayınlandı, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında dört yeni Kanun Hükmünde Kararname Pazar gecesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni KHK'lar kapsamında, 367 kamu görevlisi görevinden ihraç edildi. Daha önceki KHK'lar ile ihraç edilen 124 kişi ise görevlerine iade edildi.

Ayrıca, televizyon kanalları on4 TV ve Kanal 12 kapatıldı.

Yayınlanan bir diğer KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

Yedi kişiden oluşması öngörülen bu komisyonun amacı, doğrudan KHK ile tahsis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak olarak tanımlandı.

Konuyla ilgili yayınlanan 685 sayılı KHK'da komisyonun değerlendirip karar alacağı başvuruların konuları şöyle sıralandı: