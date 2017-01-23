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BBC Türkçe

4 KHK yayınlandı, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu

OHAL kapsamında dört yeni kararname yayınlandı. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. 367 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 124 kişi görevine iade edildi.

23 Ocak 2017 08:18

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında dört yeni Kanun Hükmünde Kararname Pazar gecesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni KHK'lar kapsamında, 367 kamu görevlisi görevinden ihraç edildi. Daha önceki KHK'lar ile ihraç edilen 124 kişi ise görevlerine iade edildi.

Ayrıca, televizyon kanalları on4 TV ve Kanal 12 kapatıldı.

Yayınlanan bir diğer KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

Yedi kişiden oluşması öngörülen bu komisyonun amacı, doğrudan KHK ile tahsis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak olarak tanımlandı.

Konuyla ilgili yayınlanan 685 sayılı KHK'da komisyonun değerlendirip karar alacağı başvuruların konuları şöyle sıralandı:

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