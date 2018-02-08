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4 KHK TBMM'de kabul edildi

688, 689, 692, 693 Sayılı OHAL KHK'ları yasalaştı

08 Şubat 2018 04:20

TBMM Genel Kurulunda, 4 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edilerek kanunlaştı.

Genel Kurulda 688, 689, 692, 693 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında KHK'ler görüşülerek, kabul edildi.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, KHK'leri Türkiye'nin içinde bulunduğu olağandışı şartlar nedeniyle desteklediklerini belirtti.

Şimşek, haklarında başka bir suçlama, soruşturma yoksa özel sektörde veya kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan ve ByLock kullandığı iddia edilen "Mor Beyin" uygulaması mağdurlarının bir an önce göreve dönmesi gerektiğini söyledi.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, bu KHK'lerin yasalaşmasıyla birlikte denetimden çıkmış bir rejimi denetime sokmadıklarını, tam tersine bütün yasalarıyla, uygulamalarıyla birlikte Türkiye'nin bir polis devleti, elektronik polis devleti haline geldiğini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ise OHAL'in hukuka aykırı biçimde ilan edildiğini, ilan edildiği amacının dışına çıkıldığını, KHK'lerin usulen ve esas olarak hukuki dayanaktan yoksun olduğunu öne sürdü.

Sarıhan, "Bugün burada KHK'ler için yaptığımız kanunlaştırma işlemi, hukuksuzluğun, hukuka aykırılığın kılıfıdır." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, partisinin Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün'ün okuduğunu anımsatarak, "Bunun, sizin dokunulmazlıklarımızı kaldırma konusundaki 'evet' demenizden hiçbir farkı yoktur." diye konuştu.

Tüzün de anayasa ve içtüzüğün TBMM Başkanlığına verdiği yetkiyi gündeme getirdiklerini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Yiğitalp'e, milletle eşit şartlarla yargılanmak istedikleri için dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek verdiklerini ifade etti.

Özkoç, "Dokunulmazlıkların kaldırılmasını iktidar partisi eğer hukuksuz bir şekilde hak etmeyen milletvekillerine uyguluyorsa, bunun tek suçlusu vardır, o da iktidar partisidir." görüşünü savundu.

Bu arada, TBMM Genel Kurulunda HDP'nin Cizre'de 2015 ve 2016 yıllarında Şırnak Valiliğince sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle meydana gelen olayların araştırılmasına ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Tüzün, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

 

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