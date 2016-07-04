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Spor

4. kez dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor: 142 saat su altında kalacak

Sporcu Cem Karabay, 6 günlük süre boyunca su altında can sıkıntısını önlemek için tavla oynayacaklarını ve futbol maçı yapacaklarını söyledi

04 Temmuz 2016 18:10

Sualtı sporcusu Cem Karabay 142 saat suyun altında kalarak dünya rekorunu kırmayı hedefliyor. Karabay, daha önce de bir akvaryumda 192 saat sualtında kalarak rekor kırmıştı.

Cem Karabay, 2007 yılında ağır bir kaza geçirmesi ve geçirdiği kaza sonrasında çene kemiğinin tellerle bağlanmasıyla dalış hayatının bittiğinin söylenmesine rağmen, 4. kez dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. Daha önce 2009, 2011 ve 2015’te sualtında üç dünya rekoru kıran Cem Karabay 142 saat suyun altında kalarak yeniden bir rekor denemesi yapacak. Bu rekor, denizde en fazla sualtında kalma rekoru olacak.

 

Rekor denemesi 6 gün sürecek

 

Rekor denemesi, 14-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında toplamı 6 gün sürecek ve Girne/Alsancak bölgesindeki Yavuz Çıkarma Plajı’nda kıyıdan 390 metre uzakta denizin 6 metre derinliğinde gerçekleşecek. Suya girişin 14 Temmuz’da saat 03:00'te, sudan çıkışın da 20 Temmuz 01:00’de gerçekleşmesi planlanıyor.

Birgün'den Ceren Ercih'in haberine göre, Karabay suyun altında yapacaklarını şu şekilde aktardı:

"Toplamı 6 gün sürecek bu zamanda KKTC Sivil Savunma Teşkilatı her gün, hangi saatte ne yiyeceğimi uygulama haline getirdi. Kaslarımın erimemesi için suyun altında her gün spor yapıyorum ve 6 günlük süre boyunca su altında can sıkıntısını önlemek için tavla oynayacağız, futbol maçı yapacağız”

Suyun altında yaşanması muhtemel sorunları azaltmaya çalıştıklarını da aktaran Karabay, “Suyun altında yaşayabileceğim tehlikeler var. Denizin aşırı tuzluluğundan dolayı cildimde tahrişler ortaya çıkıyor. Bunu bertaraf etmek için kremler kullanacağız. Önceki rekorumda 3 gün su altında kalmıştım ve kuru elbise dediğimiz elbise su almıştı. İnşallah böyle bir sıkıntı bu sefer olmayacak. Bu güzel rekoru güzel ve anlamlı bir günde sorunsuz tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

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