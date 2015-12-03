7 kentte okullar tatil

Şırnak’ta önceki geceden beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün de okullar tatil edildi. Şırnak Valiliği akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, ’Yoğun kar yağışı nedeniyle, Şırnak merkez ve merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında (Kasrik ve Kumçatı beldeleri dışında) 04 Aralık 2015 tarihinde eğitime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir’ ifadelerine yer verdi.

Rize: Çamlıhemşin ve Hemşin

Rize'nin Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verilecek. İlçe kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre, önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendirilerek, ilk ve orta dereceli okullarda, 4 Aralık Cuma günü eğitime ara verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile, bebek emziren kadın ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de yarın idari izinli sayılacak.

Van: İpekyolu ve Erciş

Van’ın merkez İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, bugün de eğitime ara verildiğini söyledi. Yavuzer ayrıca, rehabilitasyon merkezlerininde tatil edildiğini belirtti.

Erciş ilçesi’nde ise Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmesi kararlaştırdı. İlçede eğitime cuma gününden itibaren devam edileceği bildirildi.

Siirt: Pervari ve Eruh

Siirt'in Pervari ilçesinde de önceki geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, devam ediyor. Özellikle Geçittepe bölgesinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı, bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi. Köy yollarının ulaşıma açılması için İlçe Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri çalışmalara başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki okulların 1, köy ve taşımalı okulların ise 2 gün tatil edildiği belirtildi. Siirt'in Eruh Kaymakamlığından yapılan açıklamada da gece saatlerinde yoğun kar yağışının ardından köy yollarının kapandığı, bu nedenle taşımalı eğitimin yapılamadığı ifade edildi.

Artvin: Merkez, Borçka, Murgul

Yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin'in kent merkezi ve Borçka, Murgul ilçelerinde okullar valilik kararıyla eğitime 1 gün araverdi.

Bolu: Gerede, Mengen, Dörtdivan

Bolu Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime bugün ara verileceğini söyledi. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, ilde kar yağışının 2 gündür aralıklarla devam ettiğini belirtti. Valilik tarafından alınan kararla Gerede, Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde eğitime bugün ara verileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, il merkezi ve diğer ilçelerde eğitimin devam edeceğini söyledi.

Kastamonu: Seydiler

Seydiler ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim yapılmayacak.