4 kemer sahibi Tyson Fury tüm unvanlarını bıraktı

Dünya ağır siklet boks şampiyonu İngiliz Tyson Fury, bütün unvanlarını gönüllü olarak bıraktığını açıkladı.

Ukraynalı Klitschko’yu devirerek dünya şampiyonu olan ünlü boksör Tyson Fury, dünyayı şok eden kararı bu sabaha karşı açıkladı.



WBO (Dünya Boks Organizasyonu) ve WBA (Dünya Boks Birliği) ağır siklet kemerlerini elinde bulunduran İngiliz sporcu Fury, kanında uyuşturucu maddeye rastlanmasının ve İngiliz Boks Federasyonu’ndan lisans alamamasının ardından tamamen iyileşme yolunu seçerek tüm unvanlarını boşalttığını duyurdu.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fury “Diğer boksörler için unvanları aktif tutmak adil ve doğru olan. Şimdi hayatımda bir başka büyük maceraya giriyorum. Bütün bu unvanları gururla kazandım. Son olarak Klitschko’yu yenerek dünya şampiyonu oldum. Ringde kazandığım bu ödülleri ringde kaybetmek isterdim ama bu şekilde oldu. Artık Klitschko gibi ara verip sağlam bir şekilde geri döneceğim” sözlerini kullandı.



Tyson Fury’den boşalan unvanlar için Vladimir Klitschko ve Anthony Joshua’nın karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Tyson Fury, Ukraynalı rakibini yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) şampiyonluk kemerlerine sahip olmuştu.