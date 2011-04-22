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Dünya

4. KATTAN DÜŞEN BEBEĞİ TURİST KURTARDI ORLANDO (A.A) 

22 Nisan 2011 13:11

-4. KATTAN DÜŞEN BEBEĞİ TURİST KURTARDI ORLANDO (A.A) - 22.04.2011 - ABD'nin Orlando kentinde bir otelin dördüncü katındaki balkondan düşen 16 aylık bebeği, bir İngiliz turist kurtardı. Polise, önceki gün otelin havuzunda olduğu sırada balkondan sarkan bebeği gördüğünü anlatan kadın turist (44), hemen bebeğin sarktığı yerin hizasına koştuğunu, düşüşünü izlediği ve üçüncü katın balkonuna çarpan bebeği yakaladığını belirtti. Turistin kollarından kayarak yere çarpan, ancak ciddi bir yaralanması olmadığı aktarılan bebeğin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Annesinin bebeği emanet ettiği arkadaşları, bebeğin balkona çıktığını fark etmediklerini söyledi.

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