4. kattan düşen bebeği son anda yakaladı!

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir binanın önünde kalabalık gören Ömer Yıldız, aracını durdurarak binanın önüne geldi. Dördüncü kattaki evin balkonundan sarkan 3 yaşındaki Kaan Kurtcuoğlu'nun annesi Sigar Kaya Kurtcuoğlu'nun yardım çığlıkları üzerine balkonun altına geçen Yıldız, balkondan düşen ve alt katın balkonu ile iş yerinin tentesine çarpan çocuğu yere düşmeden havada yakaladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yüzünde yaralar oluşan Kaan Kurtcuoğlu, kaldırıldığı Azdavay Devlet Hastanesinden Kastamonu Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tedavinin ardından evine gönderildi.

"Biri 3, diğeri 1 yaşındaki çocuklarım evde kilitli kaldı"

Anne Kurtcuoğlu, 9 metre yükseklikten düşen oğlunun hayatta kalmasından dolayı büyük sevinç yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İki çocuğumla beraber gittiğim pazardan beraber döndük. Elimdeki poşetlerimi daire kapısını açarak içeriye koydum ve anahtarı kapının içine aldım. Ayakkabılarımı çıkartırken çocuklarım içeri girdi ve kapıyı kapatarak kilitlediler. Biri 3, diğeri 1 yaşındaki çocuklarım evde kilitli kaldı. Oğlum Kaan'dan evin anahtarını balkondan atmasını istedim. Aşağıda oğlumun anahtarı atmasını beklerken sandalye yardımı ile çıktığı balkon mermerinin üzerinde gördüm ve bağırarak yardım istedim. Evde kalan 1 yaşındaki bebeğimi ise kapıyı kırarak aldık. Oğlum Kaan'ı kurtaran kişiden Allah razı olsun."

"Kaan kurtulduğu için çok mutluyum"

Çocuğu havada tutarak zemine çarpmasını engelleyen Ömer Yıldız "Evimden çarşıya gelirken bir gürültü duydum. Hemen aracımı durdurup, 'Ne oluyor?' diye baktığımda balkondaki çocuğun aşağıya sarktığını gördüm. Bütün bağırmalarımıza rağmen kendini aşağıya bıraktı ve önce 3. katın balkon mermerine ardından da zemin kattaki iş yerinin tentesine çarpan çocuğu yere çarpmadan havada yakaladım. Kaan kurtulduğu için çok mutluyum." diye konuştu.

Baba Aydın Kurtcuoğlu da olayı çalıştığı fırında duyduğunu, eve geldiğinde çocuğun hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini ifade ederek, "Allah'a şükür oğlum iyi. Allah, oğlumu kurtaran Ömer Yıldız'dan razı olsun" dedi.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşte o görüntüler: