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4 katlı binanın çatı katında kurban eti kavururken yangın çıktı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

22 Ağustos 2018 20:38

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının kurban eti kavurulduğu sırada çıktığı öne sürüldü. 
Yangın, saat 14.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi\'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Yangını, fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, binada hasar oluştu. Çatıda kurban eti kavurulduğu sırada çıktığı öne sürülen yangınla ilgili inceleme sürüyor. 

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