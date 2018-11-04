4 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 MKE Ankaragücü - Kayserispor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor - Bursaspor
FENERBAHÇE
11.00 Fenerbahçe Ülker Stadı\'nda Koray Şener için anma töreni düzenlenecek.
15.30 Koray Şener\'in cenazesi Körfez ilçesi, Mimar Sinan Camii\'nden ikindi namazına müteakip kaldırılacak
- Takım izinli
GALATASARAY
- Sarı kırmızılı ekip Schalke 04 maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Hatayspor - Ümraniyespor
13.30 Kardemir Karabükspor - Boluspor
16.00 Adana Demirspor - Afjet Afyonspor
19.00 Eskişehirspor - Osmanlıspor
- TFF 2\'nci ve 3\'üncü Lig\'de karşılaşmalar oynanacak.
AVRUPA LİGLERİ
16.30 Standard Liege - Royal Antwerp (Akhisarspor\'un rakibi)
20.00 Waasland-Beveren - Anderlecht (Fenerbahçe\'nin rakibi)
20.00 Mainz 05 - Werder Bremen (Nuri Şahin)
20.30 Huesca - Getafe (Serdar Gürler)
22.30 Udinese - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
22.45 Real Betis - Celta Vigo (Okay Yokuşlu - Emre Mor)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
15.15 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - Bahçeşehir Koleji
17.30 Afyon Belediye Spor - İstanbul BŞB
20.00 Darüşşafaka Basketbol - TOFAŞ
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
13.00 Galatasaray - Çukurova Basketbol
14.00 Mersin BŞB - Samsun Canik Belediye
16.00 Botaş - Bellona Kayseri Basketbol
16.00 İstanbul Üniversitesi - İzmit Belediyespor
16.30 Hatay BŞB - Beşiktaş
GOLF
- Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, yapılacak müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.