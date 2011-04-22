-4 KARDEŞİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 22.04.2011 - Kahramanmaraş'ta bağ evinde iple kendilerini astıkları belirlenen 4 kardeşin cenazeleri olay yerinde yapılan 4 saatlik incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, merkeze bağlı Dereli köyü Alıçsekiki mevkinde Raden (31), Sacen (27), Rulin (30) ve Beranis (26) Sağocak adlı 4 kardeş eve gelen babalarının yardımcısı Hayri Tepebaşılı tarafından 4 farklı yerde ipe asılı olarak bulundu. Durumun polise haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemede 4 kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat süren incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 4 kardeşten Sacen'in evin arka tarafında bulunan kulübede, Beranis'in evin ön havlusunda, Raden'in evin sağ tarafında bulunan küçük kulübede ve Rulin'in de evin girişinde iple kendini astığı belirlendi. Öte yandan hayatını kaybeden 4 kardeşin anneleri Neyran Sağocak'ın heykeltraş olduğu ve 15 gün önce gittiği İstanbul'da rahatsızlanarak 15 Nisan'da hayatını kaybettiği ve Karacaahmet Mezarlığına defnedildiği öğrenildi. 4 kardeşin annelerine çok bağlı oldukları ve cenazenin ardından Pazartesi günü Kahramanmaraş'a döndükleri bilgisine ulaşıldı. 4 kardeşin annelerine çok bağlı oldukları için merkezde bulunan evlerinde kalmadıkları ve bu yüzden bağ evini tercih ettikleri bildirildi. Raden Sağocak'ın İstanbul'da asker olduğu ve annesinin ölümü nedeniyle izine geldiği de kaydedildi. Diğer kardeşlerden Benaris'in bir süre KKTC'de özel bir üniversitede radyo televizyon bölümünde okuduğu ancak okulu yarıda bıraktığı da öğrenildi. Bu arada avukat olan baba Necdet Sağocak'ın ölüm haberi ile evinden dışarı çıkmadığı belirtildi. Cenazelerin otopsi işleminden sonra Kahramanmaraş'ta defnedilmesi bekleniyor.