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4 kardeş sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, aynı odada yatan 4 kardeş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

01 Ocak 2019 15:19

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, aynı odada yatan 4 kardeş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşler, tedaviye alındı. 
Malazgirt Mahallesi\'nde yaşayan 6 kişilik aile, dün akşam sobaya kömür atıp yattı. Baba M.G. (52), sabah uyandığında aynı odada yatan 4 çocuğunda da mide bulantısı ve kusma şikayeti olduğunu gördü. Hemen 112 Acil\'i aradı. Eve gelen sağlık görevlileri, çocukların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Çocuklar, ambulanslarla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Oksijen tedavisi uygulanan kardeşlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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