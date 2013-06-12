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4 kanala Gezi Parkı haberleriyle 'şidddete' teşvik gerekçesiyle para cezası verildi

RTÜK, Gezi Parkı olaylarında halkı şiddete teşvik ettikleri için Ulusal TV, Halk TV, Cem TV ve EM TV’ye para cezası verdi

12 Haziran 2013 05:40

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun dün yaptığı toplantısında aldığı kararda, Gezi Parkı olayları sırasında Ulusal TV, Halk TV, Cem TV ve EM TV kanallarının, yayın hizmetleri ilkesine aykırı olarak çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar yaptığına yer verildi. RTÜK, söz konusu kanallara para cezası verilmesi kararının alındığını açıkladı.

Üst Kurul’da, AKP'li üyeler gezi eylemlerini yayınlayan kanalların halkı galeyana getirecek yayın yaptıklarını öne sürerken, "kışkırtma" tartışması yaşandı. AKP kontenjanından gelen üyeler, bu kanalları emniyetten polislerin topluca istifa ettiği, bir kişinin panzer altında kalarak yaşamını yitirdiği şeklinde gerçekdışı ve halkı kışkırtıcı haberler yaptığını savundular.

Muhalefet kontenjanından gelen üyeler, bakanların, polis ve istihbaratın bu televizyon yayınlarından yararlandığını savunarak, “Maalesef Türk medyası sınıfta kaldı. Verilmesi gereken haberler verilmeyince halk sosyal medya ve yabancı basına yöneldi. Bu televizyonların öne çıkması bu nedenledir. Dolayısıyla yayınların içeriğinde yanlışlar olsa da böyle bir dönemde bu cezayı verilmesi kabul edilemez” diye konuştular.

Tartışmaların ardından Halk TV, Ulusal TV, Cem TV ve Em Tv’ye 3 karşı 5 oyla ceza verilmesi kararı alındı. Para cezaları kanalların bir önceki ayda elde ettikleri reklam gelirlerinin yüzde 2’si  oranında verilecek.

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