T24 LogoT24 Logo
Gündem

4. İzmir Onur Yürüyüşü 4 Haziran’da

“Birbirimize iyi gelmek, yaralarımızı iyileştirmek, barışçıl bir dünyanın var olduğunu bir kez daha hep birlikte hatırlamak istiyoruz”

31 Mayıs 2016 21:47

İzmir’de 4’üncü kez düzenlenecek olan onur yürüyüşü  4 Haziran’da yapılacak. İzmir Onur Yürüyüşü topluluğu yürüyüşle ilgili bir çağrı metni yayımladı. Metinde, “Birbirimize iyi gelmek, yaralarımızı iyileştirmek, barışçıl bir dünyanın var olduğunu bir kez daha hep birlikte hatırlamak istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

İzmir Onur Yürüyüşü topluluğu katılımcılarını çağırmak için şu metni yayımladı:

“En iyi zamanlardı; en kötü zamanlardı. Bilgelik çağıydı; ahmaklık çağıydı. İnanç dönemiydi; şüphecilik dönemiydi. Aydınlığın mevsimiydi; karanlığın mevsimiydi. Umut baharıydı; umutsuzluk kışıydı. Öncemizde her şeyimiz vardı; öncemizde hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz doğrudan cennete gidiyorduk; hepimiz doğrudan cehenneme gidiyorduk.

"Kısacası o dönem de bugünkü gibiydi; öyle ki, dönemin en gürültücü yetkililerinden kimileri, hem iyisi hem de kötüsü için ‘en’ ile başlayan karşılaştırmalarda ısrarcıydılar.” – Charles Dickens

"İzmir Onur Yürüyüşü, her yıl olduğu gibi bu yıl da kötü zamanları iyi zamanlara çevirmek üzere bir kez daha yola çıkıyor. Birbirimize iyi gelmek, yaralarımızı iyileştirmek, barışçıl bir dünyanın var olduğunu bir  kez daha hep birlikte hatırlamak istiyoruz."

ETİKETLER

İzmirOnur Yürüyüşüne zamannerede4 haziran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24