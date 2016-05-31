4. İzmir Onur Yürüyüşü 4 Haziran’da

İzmir’de 4’üncü kez düzenlenecek olan onur yürüyüşü 4 Haziran’da yapılacak. İzmir Onur Yürüyüşü topluluğu yürüyüşle ilgili bir çağrı metni yayımladı. Metinde, “Birbirimize iyi gelmek, yaralarımızı iyileştirmek, barışçıl bir dünyanın var olduğunu bir kez daha hep birlikte hatırlamak istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

İzmir Onur Yürüyüşü topluluğu katılımcılarını çağırmak için şu metni yayımladı:

“En iyi zamanlardı; en kötü zamanlardı. Bilgelik çağıydı; ahmaklık çağıydı. İnanç dönemiydi; şüphecilik dönemiydi. Aydınlığın mevsimiydi; karanlığın mevsimiydi. Umut baharıydı; umutsuzluk kışıydı. Öncemizde her şeyimiz vardı; öncemizde hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz doğrudan cennete gidiyorduk; hepimiz doğrudan cehenneme gidiyorduk.

"Kısacası o dönem de bugünkü gibiydi; öyle ki, dönemin en gürültücü yetkililerinden kimileri, hem iyisi hem de kötüsü için ‘en’ ile başlayan karşılaştırmalarda ısrarcıydılar.” – Charles Dickens

"İzmir Onur Yürüyüşü, her yıl olduğu gibi bu yıl da kötü zamanları iyi zamanlara çevirmek üzere bir kez daha yola çıkıyor. Birbirimize iyi gelmek, yaralarımızı iyileştirmek, barışçıl bir dünyanın var olduğunu bir kez daha hep birlikte hatırlamak istiyoruz."