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4 imama ‘beddua’ soruşturması

Kahramanmaraş'ta, aralarında Diyanet-Sen Şube başkanının da bulunduğu 4 imam için ‘beddua’ soruşturması başlatıldı

26 Ocak 2015 18:22

Kahramanmaraş’ta 4 imam hakkında ‘beddua’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmadaki suçlama şöyle: Devlete sızarak işlevsel paralel yapı meydana getirmek, paralel oluşuma yardım ve yataklık yapmak, beddua seanslarına aracı olmak.

DHA’da yer alan habere göre, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapılan şikâyetler doğrultusunda harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerinden Ertuğrul Karahan'ı Kahramanmaraş'ta görevlendirdi. Kahramanmaraş'a gelen Karahan, hakkında şikayet bulunulan Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı da olan imam Ekrem A. ile imamlar Nevzat K., İsa S. ve Nail A.'nın, 'çeşitli gruplar ile toplantılara katıldıkları ve burada beddua seansları düzenledikleri iddiasıyla' ifadelerine başvurdu. 'Devlete sızarak işlevsel paralel yapı meydana getirmek, paralel oluşuma yardım ve yataklık yapmak, beddua seanslarına aracı olmak' suçlamasıyla ifadesi alınan 4 imamın yanı sıra, şikâyette bulunan 15 kişinin de tanık olarak ifadesine başvurduğu bildirildi.

Müftülük yetkilileri ve suçlanan imamlar soruşturmayı doğrularken, içeriğine ilişkin bilgi vermekten kaçındı. 

 

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