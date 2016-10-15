4 ile 17 Ekim'de elektrik verilmeyecek

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre 17 Ekim tarihinde; Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin bazı bölgelerine elektrik verilmeyecek.

Dört il için mahalle mahalle yapılacak elektrik kesintisi ve saatleri şöyle:

Adana

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75093, 75095, 75097 ve 75107 sokaklara 08.30-17.30, Koyuncu, Camuzcu, Karayusuflu, Yalmanlı ve Karayusuflu Kayışlı mahalellerine 09.00-16.00, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77008, 77009, 77011 ve 77012 sokaklara 09.00-17.00, Belediyeevleri, 100. Yıl ve Esentepe mahallelerine 09.00-10.00, 100. Yıl Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı ile 85118, 85122, 85126 ve 85132 sokaklara 09.00-18.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi Kuzey bölgesi, Bahçelievler Mahallesi 1330 ve 1332 sokaklar ile Yeşil Bağlar Mahallesi 1243, 1238, 1241 ve 1240 sokaklarda 09.00-17.00, Sazak ve Pekmezli mahallelerinde 09.00-10.00, Sarıçam ilçesi Dağcı, Yürekli, Müminli ve Göztepe mahallelerinde 12.00-17.00, Yarımca Mahallesi Güney bölgesinde 09.00-17.00, Pozantı ilçesi Zafer Mahallesi Eren Sokak ve İnönü Caddesinde 08.00-17.00, Pozantı ilçesi İstiklal Mahallesi ile Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Kuzey Gişelerinde 13.00-17.00, Alpu Mahallesi Çamici Sitesinde 09.00-13.00, Karaisalı ilçesi Maraşlı Mahallesi ile ASKİ su pompasında 09.00-16.00, İmamoğlu ilçesi Hürriyet ve Fatih mahallelerinde 09.00-17.00, Ceyhan ilçesi Karakayalı Mahallesinde 09.00-18.00, Günyazı Mahallesinde 09.00-15.00, Yumurtalık ilçesi Sugözü Mahallesinde 09.00-14.00, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Andıl ve Hacımirzalı sokaklar ile Kapıkaya Mahallesinde 09.30-17.30, Tufanbeyli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mercan Sokakta 08.30-16.30 saatlerinde kesinti yapılacak.

Mersin

Mersin'in Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Limonlu ve Fıratlar mevkisi ile Akdeniz Mahallesi Akdeniz-1 Caddesinde 09.00-17.00, Özgürlük Mahallesi 6288, 6286 ve 6280 sokaklar ile 136. caddede 08.30-16.30, Anamur ilçesi Ovabaşı, Korucuk, Karaçukur, Sarıdana, Yukarı Kükür, Çamlıpınar, Güngören, Lale, Karaağa, Çataloluk Mahallesi ve Güleç mahallerinde 09.00-17.00, Çamlıyayla ilçesi Fakılar Mahallesinde 09.00-17.00, Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Bardat Kümesi mevkisinde 09.00-17.00, Silifke ilçesi Atayurt, Arkum, Çeltikçi, Bahçe, Sökün, Kurtuluş ve Kabasakallı mahallerinde 09.00-13.00, Kavak Mahallesinde 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı ile 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1002, 1004, 1027, 1029, 1031, 1033, 1025, 1019, 1017, 1015, 1014 ve Cahit Hakanoğlu 1012 sokaklarda 08.30-16.30, Bağlar Mahallesi 479, 477, 481, 4106, 4108, 4112, 414, 4116, 4104, 482, 469 ve 457 sokaklarda 09.00-13.00, Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesinde 09.00-17.00, Zeki Ayan Mahallesi 82010, 82029, 82008, 82016 ve 82039 sokaklarda 09.00-17.00, Yenişehir ilçesi Çavak, Emirler, İnsu ve Kocahamzalı mahallerinde 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi 119 ve 120 sokaklara 08.30-14.30, Kuruyer Mahallesi ile içme suyu trafolarına 06.00-09.00, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 67 sokağa 09.00-17.00, Subaşı Mahallesi Abdullah Caddesine 08.30-16.30, Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesine 09.00-12.00, Bahçelievler, Karataş, Delibekirli, Çamseki, Kurtlusarımazı ve Yılanlı mahallelerine 09.00-17.00, Altınözü ilçesi Kozkalesi, Tepehan, Kazancık, Karsu, Altınkaya, Enek ve Fatikli ve Kamberli mahallelerine 09.00-17.00, Samandağ ilçesi Yaylıca, Çubuklu ve Avcılar mahallelerine 09.00-17.00, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi 197 sokağa 09.00-15.00, Yayladağı ilçesi Eğerci Mahallesine 09.30-15.30, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesine 09.00-17.00, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi Ziya Gökalp Caddesine 08.30-17.30, Çay Mahallesi ile Hanife Uysal İlköğretim Okulu ve Şemsettin Mursaloğlu Okuluna 06.00-15.00, Modernevler Mahallesi 301 Sokak ve Sadık Altıncan İlköğretim Okuluna 08.30-17.30, Barbaros Mahallesine 06.00-8.00, Dörtyol ilçesi Özerli ve Numune Evler Mahallesi 1 nolu Deniz Yolu Caddesine 09.00-18.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Osmaniye

Osmaniye'nin merkez ilçesi Çardak köyü Merkez Mahallesinde 09.00-15.00, Düziçi ilçesi Cumhuriyet, Kurtuluş, İrfanlı Kurtbeyoğlu, Karacaoğlan, Yenice Haruniye, Hürriyet ve Çiftlik mahalleleri ile Çatak ve Yeşilyurt köylerinde 01.00-06.00, Pirsultanlı köyü Merkez Mahallesinde 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.