-4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU ESKİŞEHİR (A.A) - 20.06.2011 - Eskişehir, İzmir, Afyonkarahisar ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, ''uyuşturucu madde ticareti ile örgütlü araç dolandırıcılığı'' yaptıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı. Zanlılardan 12'si adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti ile örgütlü araç dolandırıcılığı yapan suç örgütlerine yönelik 16-17 Haziran'da Eskişehir başta olmak üzere İzmir, Afyonkarahisar ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 27 şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan arama ve kontrollerde 118 uyuşturucu içerikli ecstacy hap, 330 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde satışlarından elde edildiği değerlendirilen bin 602 lira, 4 araç ruhsatı, dolandırıldığı tespit edilen kişinin aracına ait satış sözleşmesi ele geçirildi. Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldıkları öne sürülen 15 kişiye ''uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak'' suçlarından işlem yapıldı ve cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Bunun yanında adliyeye sevk edilen 12 kişinin uyuşturucu ticaretinin yanı sıra internetteki bazı sitelerde yer alan satılık lüks araçların sahipleriyle irtibata geçip Eskişehir'e gelmelerini sağladıkları ve güven oluşturduktan sonra parasını ödemeden satışı gerçekleştirdikleri, böylece dolandırıcılık yaptıkları saptandı. Bu yöntemle 5 lüks araç sahibinin dolandırıldığı bildirildi. Sorguları tamamlanan şüphelilerden Y.K. (48) adlı kadın, O.K.(29), A.Y. (19), F.T. (33), E.B. (31), E.U. (46), S.B. (37), A.B. (19), S.G. (31), B.B. (50), K.Y. (47) ve Ş.İ. (52), ''örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti ve örgütlü araç dolandırıcılığı'' yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.