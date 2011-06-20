T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU ESKİŞEHİR (A.A)

20 Haziran 2011 14:34

-4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU ESKİŞEHİR (A.A) - 20.06.2011 - Eskişehir, İzmir, Afyonkarahisar ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, ''uyuşturucu madde ticareti ile örgütlü araç dolandırıcılığı'' yaptıkları iddia edilen 27 kişi yakalandı. Zanlılardan 12'si adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti ile örgütlü araç dolandırıcılığı yapan suç örgütlerine yönelik 16-17 Haziran'da Eskişehir başta olmak üzere İzmir, Afyonkarahisar ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 27 şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan arama ve kontrollerde 118 uyuşturucu içerikli ecstacy hap, 330 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde satışlarından elde edildiği değerlendirilen bin 602 lira, 4 araç ruhsatı, dolandırıldığı tespit edilen kişinin aracına ait satış sözleşmesi ele geçirildi. Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldıkları öne sürülen 15 kişiye ''uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak'' suçlarından işlem yapıldı ve cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Bunun yanında adliyeye sevk edilen 12 kişinin uyuşturucu ticaretinin yanı sıra internetteki bazı sitelerde yer alan satılık lüks araçların sahipleriyle irtibata geçip Eskişehir'e gelmelerini sağladıkları ve güven oluşturduktan sonra parasını ödemeden satışı gerçekleştirdikleri, böylece dolandırıcılık yaptıkları saptandı. Bu yöntemle 5 lüks araç sahibinin dolandırıldığı bildirildi. Sorguları tamamlanan şüphelilerden Y.K. (48) adlı kadın, O.K.(29), A.Y. (19), F.T. (33), E.B. (31), E.U. (46), S.B. (37), A.B. (19), S.G. (31), B.B. (50), K.Y. (47) ve Ş.İ. (52), ''örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti ve örgütlü araç dolandırıcılığı'' yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24