-4 ilde uyuşturucu operasyonu ANTALYA (A.A) - 16.01.2012 - Antalya, Uşak, İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik takibi sonucu, Antalya, Uşak, Adana ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 4 ildeki 26 adreste gerçekleştirilen operasyonlarda Erkan K. (37), Süphan H. (36), Mahir K. (42), Hüseyin A. (27), Hüseyin Y. (38), Hasret Ç. (34), Handan A. (24), Menekşe Y. (35), Serkan G. (32), Halil Y. (28), Ayfer B. (35), Oğuz Ö. (22), Yayla Ü. (44), Gülay G. (39), Gurbet H. (28), Kemal G. (19), Nevzat Y. (48), Yıldırım A. (38), Hasan H. (35), Sultan Ü. (47), Fırat E. (32) gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kilo 94 gram eroin, 75 paket içinde satışa hazır hale getirilmiş 29 kilo esrar, iki adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 33 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Kemal G, Sultan Ü. ve Fırat E. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar ise adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında daha önce Yılmaz Elatınkaya, Oktay Karaman ve Mahsun Yanık'ın tutuklandığı öğrenildi.