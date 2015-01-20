4 ilde TİB ve TÜBİTAK'a operasyon: 28 gözaltı kararı

Ankara başta olmak üzere 4 ilde eş zamanlı "yasa dışı dinleme" operasyonu başlatıldı. TİB ve TÜBİTAK çalışanı 28 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyona, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, AYM Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve MGK üyelerine ait kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlendiğinin tespitiyle başladığı belirtildi. Gözaltı kararı bulunan ancak adresinde bulunamayan bilgisayar mühendisi Orhan Ü.'nün felç geçirdiği tespit edildi ve ifadesi ağabeyinin evinde alındı.

Twitter'daki Fuat Avni isimli hesap ise dün gece attığı tweetlerde bu sabah başlayacak operasyon hakkında bilgiler yazmıştı. Akşam saatlerinde gelen son habere göre ise savcılık kararıyla "Fuat Avni" isimli Twitter ve Facebook hesaplarına erişim engellenme kararı verildi.

Fevzi Kızılkoyun’un Hürriyet’te yer alan haberine göre, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı “dinleme” operasyonu başlattı. Ankara merkezli operasyonun TİB ile bağlantılı usulsüz dinlemeleri kapsadığı öğrenildi. Operasyonun Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde olduğu belirtildi. Operasyonda TİB ve TÜBİTAK mensupları dahil hakkında gözaltı kararı olan 28 kişiden 24'ünün gözaltına alındığı öne sürülüyor. TİB'den 19 kişi Ankara'da gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla bu sabah erken saatlerde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında bazı adreslerde arama da yapıldığı belirtildi. Kriptolu telefonların dinlenmesiyle ilgili olduğu ifade edilen operasyon kapsamında, TİB'ten 22, TÜBİTAK'tan 6 kişi hakkında yakalama kararı olduğu kaydedildi.

Gözaltı kararı olan isimler

Aralarında TÜBİTAK eski Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, TİB eski Başkan Vekili Osman Nihat Şen ve Bilgi Sistemleri Daire eski Başkanı İlhan Elieyioğlu'nun bulunduğu toplam 28 kişi yakalama kararı çıkartıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden biri TÜBİTAK eski Başkanı Yardımcısı Hasan Palaz. hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, Palaz’ın Gebze’deki evinde arama işlemleri yapılıyor. Polislerin 1 saat önce geldiği evde Palaz’ın cep telefonlarına el konulduğu bildirildi. Hasan Palaz'ın çalışma ekibinde olan İmran Ergüler'in İstanbul'daki evinde de arama işlemleri sürüyor.

Evinde bulunamayan mühendis felç olmuş

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 4 ildeki kriptolu ve normal telefonların yasadışı dinlenmesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilgisayar mühendisi 35 yaşındaki Orhan Ü., bu sabah Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ndeki evinde bulunamadı. Evde arama yapan polisler, Orhan Ü.'nün bir süre önce geçirdiği beyin kanaması sonucu kısmi felç geçirdiği için Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde ağabeyinin evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler Sapanca'daki adrese gitti. Burada felçli olduğu ve tedavi gördüğüne ilişkin raporu polislere gösteren Orhan Ü.'nün ifadesi alındı.

Doktor raporu nedeniyle Ankara'ya götürülmeyen Orhan Ü.'nün cep telefonu ile bilgisayarlarına el konuldu. Birkaç ay önce beyin kanaması sonucu kısmi felç geçiren bilgisayar mühendisi Orhan Ü.'nün İzmit'te bir rehabilitasyon merkezinde fizik tedaviye gittiği, Gebze'den gidip gelmek zor olduğu için bir süredir Sapanca Kırkpınar'da ağabeyine ait evde kaldığı belirtildi.

'Fuat Avni' isimli Twitter ve Facebook hesabına erişim engeli kararı

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı 'Fuat Avni' isimli twitter hesabı hakkında gizliliği ihlal nedeniyle başlattığı soruşturmada mahkeme savcının talebi üzerine 'Fuat Avni' isimli twitter ve facebook hesapları hakkında erişime kapatılması kararı verdi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer isimler şöyle:

TİB mensupları, Bülent K, Cüneyt K, İbrahim K, Ahmet B, İsmail B, Hidayet C, Ferhat S, Hamza D, Ali Osman T, Erkay U, Ahmet Asım Y, İbrahim Barbaros Ö, Mehmet A, Seyit Aydın Ö, Yunus Ş, Nur Muhammet A, Harun B, Barış Y, Adil B, Halil Ç.

TÜBİTAK mensupları, Gökhan V, İmran E, Özgür Ö, Orhan Ü, Ayhan Y.

Dinlenen isimler

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığında görevli cumhuriyet savcısı Harun Ceylan'ın yürüttüğü soruşturma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Başbakan Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile MİT Müsteşarı Fidan'ın da aralarında bulunduğu kişilere ait kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlendiğinin tespitiyle ilgili başlatıldı.

31 kriptolu telefon 363 kez dinlenmiş

Operasyon kapsamında devlet büyüklerine ait 31 kriptolu telefonun 363 kez dinlendiği belirlendi.

Buna göre, başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ayrı kriptolu telefonu 55, Başbakan Davutoğlu'nun 26, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in 28, Başbakan Yardımcılarından Babacan'ın 31, Arınç'ın 5, İçişleri Bakanı Ala'nın 6, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın 14 ve MİT Müsteşarı Fidan'ın ise 28 kez dinlendiği tespit edildi.

Söz konusu dinlemelerin, 17 - 25 Aralık döneminde yoğunlaştığı belirtilirken dinlemelerin kaydedilmesinin ardından silindiği ve bilirkişilerce silinen kayıtların geri döndürüldüğü bildirildi.

Polis, TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesine girdi

Operasyon kapsamında polis, TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesine de girdi. Resmi ve sivil yaklaşık 10 polis aracının mesai saatinin hemen ardından giriş yaptığı TÜBİTAK'ta polisin haklarında yakalama kararı olduğu belirtilen bazı kişilerle ilgili işlem yaptığı öğrenildi.

Herhangi bir açıklama yapılmamakla birlikte bu sabah erken saatlerde içinde Marmara Araştırma Merkezi'nin de bulunduğu TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesine önce 4 polis aracı girdi. Daha sonra giren sivil ve resmi araçlarla birlikte en az 10 polis aracıyla gelen ekipler içerde inceleme başlattı. Operasyonun, kriptolu telefonların dinlenmesine yönelik olarak haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişiyi kapsadığı belirtiliyor. Polis ekiplerinin ne gibi işlem ve çalışma yaptığı konusunda ise bilgi alınamıyor.

Fuat Avni yazmıştı

Twitter fenomeni Fuat Avni, dün gece attığı tweetlerde TÜBİTAK ve TİB'e bu sabah başlayan operasyonu ve gözaltına alınacak isimleri yazmıştı.

Bakan Elvan: Operasyonlar, üç soruşturma çerçevesinde yürütülen soruşturmadır

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yasadışı dinleme iddiaları ile ilgili TÜBİTAK ve TİB'e yönelik operasyonların söz konusu olduğu hatırlatılarak operasyonları nasıl değerlendirdiği sorulan Bakan Elvan, "Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 farklı soruşturma yürütülüyordu. Bunlardan birincisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığındaki bazı verilerin silinmesine yönelik olarak yürütülen bir soruşturmaydı. İkinci önemli soruşturma ise kriptolu telefonlara yönelik yürütülen soruşturmaydı. Üçüncüsü ise yasadışı dinleme ve casusluk ile ilgili olarak yürütülen soruşturmaydı. Operasyonlar, bildiğimiz kadarıyla bu üç soruşturma çerçevesinde yürütülen soruşturmadır diye düşünüyorum. Biz de sizin gibi takip ediyoruz gelişmeleri" ifadelerini kullandı.