4 ilde ‘Sedat Peker’ operasyonu: 25 gözaltı

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklanırken, 5'i Bursa'ya gönderildi, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 590 tabanca mermisi, 230 tüfek kartuşu, 182 kurusıkı tabanca mermisi, 7 tabanca şarjörü, 203 uyuşturucu muadili hap, 10 gram esrar maddesi, 26 çek-senet-belge, 2 kesici alet, 6 tabanca parçası, 3 kelepçe, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 850 lira, araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera, üzerinde 'Sedat Abi' ibaresi bulunan 2 video kaset, 1 adet '34 PKR' kodlu plaka, sahte polis kimliği, Sedat Peker'in fotoğraflarının bulunduğu albüm ve çok sayıda dijital materyal bulunduğu belirtildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, O.K. (34) 'kasten yaralama' suçundan, M.S. (37) de 'nitelikli cinsel saldırı', 'yağma', 'şantaj', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dosyası, Bursa'da görülen 'Köfteci Yusuf dosyası' ile birleştirilen 5 şüpheli ise kente gönderildi. 18 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)