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4 ilde sahte içki operasyonu KOCAELİ (A.A)

03 Ekim 2011 20:15

-4 ilde sahte içki operasyonu KOCAELİ (A.A) - 03.10.2011 - Kocaeli'nin de arasında bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 3'ü tutuklandı. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki ürettikleri iddiasıyla Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 5'i Kocaeli Adliyesine sevk edildi, diğer 15 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.  Adliyeye sevk edilen Ramazan K, Turgay T. ve Nihat B. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada operasyonda 8 bin şişe sahte votka ve viski, 5 bin litre alkol, 30 bin sahte bandrol ele geçirildiği belirtildi.

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