4 ilde polis baskını: Barış Anneleri de gözaltına alındı

Diyarbakır, Urfa, Şırnak ve Antalya’da sabah saatlerinde aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi. Baskınlarda 2 barış annesinin de aralarında bulunduğu en az 9 kişi gözaltına alındı
Urfa’da çok sayıda eve baskın düzenlendi. Baskınlarda, barış annesi Hadle Oğur ve eşi Cebrail Oğur, barış annesi Meyaser Kokmaz ile Ömer Bozdal gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 4 kişi İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan ev baskınlarında Arif Geren, Cemal Geren, İdris Kayaalp ve Zindan Molo gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen kişiler İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.
Antalya’da yapılan ev baskınlarında ise, Halil Kılıcı gözaltına alındı.